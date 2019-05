L2 : Paul Le Guen nommé entraîneur du Havre

Dans : Ligue 2.

Dans un communiqué, le club du Havre a officialisé mercredi midi la nomination de Paul Le Guen au poste d'entraîneur.

« Le HAC a le plaisir d’annoncer la nomination de Paul LE GUEN au poste de Manager Sportif du HAC. Il sera également l’entraîneur en chef de l’équipe professionnelle. La création de ce poste essentiel matérialise la restructuration de l’organisation du secteur sportif du HAC, désormais placé sous l’autorité du Manager Sportif. Paul LE GUEN apportera à notre Club toutes ses qualités, ses compétences managériales et son expérience d’entraîneur et joueur de haut niveau. Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir Paul LE GUEN au HAC et au Havre », indique le club doyen, qui évolue en Ligue 2 et vide depuis pas mal de temps une remontée en Ligue 1.