L2 : Patrice Lair nommé entraîneur de Guingamp

La valse des entraîneurs continue ce mercredi, puisque quelques minutes après Lorient, c'est Guingamp qui a officialisé la venue de Patrice Lair au poste de coach de l'En-Avant. L'ancien entraîneur des féminines de Lyon et du PSG, et plus récemment de Niort, a signé pour deux ans avec une option pour une année supplémentaire si Guingamp remonte en Ligue 1. Relégué en Ligue 2, le club breton s'était séparé de Jocelyn Gourvennec en fin de semaine passée. Patrice Lair sera assisté de Sylvain Didot, jusque-là coach de la réserve de l'EAG.