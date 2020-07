L2 : Olivier Pickeu nommé consultant des repreneurs du SM Caen !

Dans : Ligue 2.

Olivier Pickeu revient dans le football, puisque les repreneurs du Stade Malherbe de Caen ont décidé de faire appel à lui pour les conseiller sportivement.

Tandis que le Stade Malherbe de Caen est actuellement en stage de préparation à Deauville, le dossier de reprise du club bas-normand se peaufine. Ainsi, Olivier Pickeu devrait être intronisé dans les prochaines heures au poste de consultant par les repreneurs du SMC. Licencié il y a quelques mois par le SCO Angers, et annoncé proche de l'Olympique de Marseille et plus récemment des Girondins de bordeaux, Olivier Pickeu revient dans un club qu'il connaît bien puisqu'il a été joueur à Caen.

Après deux années désastreuses sur le plan sportif, et dans une situation financière très délicate, le SM Caen devrait être prochainement repris par le fond d'investissement américain Oakley Capital Investments. Les négociations sont toujours en cours mais la nomination d'Olivier Pickeu est forcément le signal d'une fin positive des négociations.