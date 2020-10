L2 : Morsure au visage, une action choquante après le match

Dans : Ligue 2.

Fin de match tendue entre Valenciennes et Sochaux, ce samedi dans le championnat de Ligue 2. Et tout cela s’est terminé par une action spectaculaire et choquante. En effet, au coeur de la petite échauffourée, le gardien valenciennois Jérôme Prior a tout simplement été mordu au visage par le Sochalien Ousseynou Thioune. Les deux joueurs semblaient discuter presque sereinement dans la mêlée, mais le Camerounais s’est approché et son geste filmé à la télévision ne laisse guère la place au doute. Les séquelles de cette agression sont très visibles, et devraient mener la commission de discipline à se pencher sur la question. Et ce même si les arbitres n’ont rien vu de cette action, dans la tension générale de cette fin de rencontre.