L2 : Mediapro met le paquet et rafle les droits, beIN sauve les meubles

Dans : Ligue 2.

Déjà impressionnant lors de l’appel d’offres des droits télés de la Ligue 1, Mediapro a renouvelé son attaque à l’occasion de l’appel des droits de la Ligue 2. Le groupement audiovisuel espagnol récupère ainsi le multiplex de 8 matchs qui aura lieu le samedi à 19h00 entre 2020 et 2024. beIN Sports perd donc son fameux multiplex, mais récupère des affiches auparavant sur Canal+, et notamment le match du lundi à 20h45 ainsi que celui du samedi à 15h00. Au total, la Ligue a récupéré 64 ME pour les droits de la L2, soit trois fois plus que précédemment.