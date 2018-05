L2 : Mateta a célébré son but, Latour le traite « d’abruti »

Dans : Ligue 2.

Incroyable match ce dimanche en Corse, où l’AC Ajaccio s’est qualifié pour les barrages d’accession à la Ligue 1 dans une rencontre à rebondissements, mais surtout des conditions surréalistes.

Ce match déjà remis une première fois vendredi dernier, aurait bien pu ne pas se terminer, car sur le pénalty du 1-2 transformé par Mateta, l’ambiance était bouillante. L’attaquant du HAC, secoué et malmené par ses adversaires avant sa tentative, a célébré son but en se bouchant les oreilles devant les insultes. Pas forcément de quoi calmer tout le monde, et cela a déclenché une bagarre, et un envahissement de terrain.

Et au final, le joueur prêté par Lyon s’est même trouvé exclu, ce que semble comprendre parfaitement Bertrand Latour. Pour le journaliste de RTL, même si les conditions pour jouer au football étaient « catastrophiques », Mateta est fautif dans cette affaire. Difficile à croire, où il alors il faudrait expulser chaque week-end tous les joueurs qui se bouchent les oreilles ou posent un doigt sur leur bouche après un but…