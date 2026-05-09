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Scènes de chaos à Bastia

L2 : Match arrêté à Bastia, la montée du Mans retardée

Ligue 209 mai , 23:06
parMehdi Lunay
2
La soirée se termine dans la confusion à Bastia après des jets de fumigènes sur la pelouse. Vainqueur du match 2-0, Le Mans doit monter en Ligue 1 en théorie. Une heure après l'interruption, l'arbitre Ruddy Buquet a fait douter les Sarthois. Après une réunion avec la cellule de crise, il a annoncé la suspension définitive de la rencontre. Le résultat n'est donc pas entériné puisque le match sera mis en instruction à la LFP. De quoi semer le trouble alors que les play-offs d'accession démarrent dès mardi avec Red Star-Rodez.
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Derniers commentaires

L2 : Match arrêté à Bastia, la montée du Mans retardée

C'est du Ruddy Buquet pur sucre ! ^^

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

Elle est bancale... car tu as tricoté un dicton à ta sauce sans la respectée à la lettre près. Toi comprendre ? Mdr

OL : Un coup de génie financier avec ce futur international français ?

Il joue plus MC que MD .... mais oui c'est un bon profile pour remplacer mangala et tessmann

Accord total, Grégory Lorenzi arrive à l'OM

On veut les noms des "autres grands clubs" SvP.

L2 : Match arrêté à Bastia, la montée du Mans retardée

Ruddy Buquet est une quiche mais ca n'etonnera personne .. arreter le match pendant le temps additionnel est d'une stupidité sans nom ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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