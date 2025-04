L2 ‍: Lorient monte en Ligue 1, le Paris FC en ballotage très favorable ‍!

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

On connaît désormais la première équipe à remonter de Ligue 2 en Ligue 1, et il s'agit du FC Lorient. Et le Paris FC est bien parti pour accéder aussi à l'élite.

Facile vainqueur d'une très faible équipe du Stade Malherbe de Caen (4-0), laquelle continue son chemin de croix cette saison, Lorient a désormais la certitude de jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Un an après être descendu, et à deux journées de la fin de la saison, les Merlus ne peuvent plus être rejoints au classement par le Paris FC, tenu en échec par Rodez (1-1) un peu plutôt ce samedi, et par le FC Metz qui s'est incliné (2-1) à Pau. Le deuxième ticket qui assure une montée directe en Ligue 1 va se jouer entre les deux clubs, mais le club de la capitale a un avantage de quatre points au classement et paraît donc en position idéale pour accéder à la L1 et rejoindre le PSG.