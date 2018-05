L2 : Le président du Havre frappé à Ajaccio

Dans : Ligue 2.

Au lendemain du pathétique Ajaccio-Le Havre, en prébarrage de montée en Ligue 1, on a appris que le président du club normand avait été frappé par une personne présente dans le stade corse. En effet, un journaliste présent sur place confirme que Vincent Volpe a reçu un coup suite au deuxième but havrais, ce qui a contraint ce dernier à se mettre à l'abri dans les vestiaires de François-Coty. « Le président Volpe a bien été agressé suite au 2ème but havrais, un coup de pied dans le dos, qui fit suite aux insultes et jets de projectiles en sa direction. Tout comme Agnes Firmin. Il a dû être "exfiltré" et suivre la fin de la rencontre du... vestiaire, a indiqué, via Twitter, Benoît Donckele, journaliste à Paris-Normandie.