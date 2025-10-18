L2 : Le Mans frappe un gros coup à Saint-Etienne

OM-Le Havre : Il n'y avait pas penalty, la VAR a oublié une caméra

J’avoue que l’accumulation de fautes d’arbitrages en 8 journées sans qu’aucun arbitre ne s'exprime sur ses propres erreurs, créé un sentiment de frustration. Il est urgent que le corps arbitral prenne le micro soit pour justifier clairement les décisions soit pour reconnaître qu’il y a eu une erreur d'appréciation....