L2 : Le Mans frappe un gros coup à Saint-Etienne

Ligue 218 oct. , 21:59
parJérôme Capton
0
Pour la deuxième fois de la saison, l'AS Saint-Etienne s'est inclinée à Geoffroy-Guichard, puisque ce samedi soir, l'équipe du Mans est venue s'imposer 3 buts à 2 dans le Chaudron. Toujours devant au score, les Sarthois ont malmené l'ASSE qui subit un gros coup d'arrêt et glissent à la troisième place du classement de Ligue 2.
10e journée de Ligue 2
Stade Geoffroy-Guichard
Le Mans bat Saint-Etienne : 3 à 2
Buts : Tardieu (28e et 80e sp) pour l'AS Saint-Etienne; Rabillard 21e), Gueye (55e sp), Harhouz (68e) pour Le Mans

Ligue 2

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
231072120911
2
Pau
21106311798
3
Saint-Étienne
201062221138
4
Red Star
20106221697
5
Reims
151043316151
Tout afficher
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
O. Lyonnais
1585031183
5
Monaco
14842217134
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Nice
1183231214-2
9
Paris
1073131213-1
10
Toulouse
1073131112-1
11
Rennes
107241910-1
12
Brest
8722311110
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Nantes
6713357-2
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
27025516-11

