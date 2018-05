L2 : Le Havre exige match gagné à Ajaccio, la LFP ne se mouille pas

Dans : Ligue 2.

Cela commence à sérieusement s'agiter concernant les incidents du match AC Ajaccio-Le Havre, et ce lundi soir la Ligue de Football Professionnel a décidé d'enfin réagir via la voix de Nathalie Boy de la Tour, sa présidente. Mais visiblement gênée aux entournures, cette dernière ne veut pas trop taper du poing sur la table, préférant annoncer que l'affaire fera l'objet d'une instruction sans donner une date, ce qui permettra aux deux matches entre Ajaccio et le TFC de se jouer avant qu'une décision intervienne. Mais du côté du club normand on exige que le match de dimanche soir soit donné gagnant au HAC !!

« C’est une affaire triste avec un match qui dérape. Ce sont des faits de jeu qui relèvent de la commission de discipline. Elle se réunira jeudi. Le dossier va être placé en instruction. Le président du HAC nous a avertis du coup qu'il avait reçu. Là-dessus, le délégué de match l'a mis en contact avec le procureur de la République pour porter plainte. Ce sera pris en compte dans l'instruction qui va être menée par la commission de discipline. Elle va juger l'ensemble des faits », a indiqué Nathalie Boy de la Tour.

En réponse, du côté du Havre on a sorti l'artillerie lourde. « Les conditions de la rencontre Ac Ajaccio - HAC n’ont pas permis la garantie du respect de l’équité sportive. C’est sur ce point essentiel que nous venons de saisir la commission des compétitions de la LFP pour la violation d’un certain nombre de règlements de cette ligue. Des insultes graves, à caractère racistes, ont été proférées à l’égard des joueurs du HAC mais aussi de ses dirigeants. Le président du HAC, Vincent Volpe, a été agressé physiquement en tribune présidentielle. Une plainte va être déposée. Le sanctuaire du terrain a été violé par 2 envahissements de terrain, le match doit être arrêté suite à cela par obligation de sécurité, imposée par le règlement des compétitions. Jean Philippe Mateta a été mis en danger par un jet de projectile au moment de son penalty. Il a ensuite été agressé par deux joueurs de l’AC Ajaccio sans que cela ne soit sanctionné. Nous avons les preuves vidéos de ces incidents. L’entraîneur de l’AC Ajaccio n’a pas respecté sa sanction d’expulsion. Il répond à une interview sur le bord terrain après son expulsion et est même sur le terrain à donner les consignes de ses joueurs avant la séance de tirs au but. C’est une violation des règles. Il n’y a aucun accès libre à l’aire de jeu pendant la durée d’un match. Il est donc formellement interdit que le président du club de l’AC Ajaccio soit présent sur le terrain, sur le côté des buts lors de la séance de TAB. Nous demandons donc au titre du HAC, par rapport à ces violations des droits, que la LFP déclare le match perdu pour l’AC Ajaccio par pénalités, le HAC vainqueur de ce match et la réception de l’équipe de Toulouse par le HAC au Stade Oceane mercredi soir pour les barrages », réclament les dirigeants du Havre.