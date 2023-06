L2 ‍: Le Havre et Metz vers la L1, Dijon en National

Dans : Ligue 2.

Par Mehdi Lunay

Ligue 2, 38e et dernière journée

Ce n'est pas totalement officiel mais Le Havre et Metz se réjouissent déjà. Les deux formations devraient jouer en Ligue 1, en attendant la décision de la LFP concernant Bordeaux-Rodez arrêté. Le HAC a battu Dijon 1-0. Cependant, le match n'a pas été fini à cause d'un envahissement de terrain par les supporters du HAC. Dijon n'a pas voulu reprendre le match qui s'est terminé ainsi, sur un forfait des visiteurs car l'arbitre n'a pu que constater l'absence des joueurs de Pascal Dupraz au moment du retour des vestiaires. Avec 75 points, les Havrais retrouvent la L1 après 14 ans d'attente et sont champions de L2. Dijon et Pascal Dupraz sont ainsi condamnés à la descente en National. Metz finit deuxième après son succès 3-2 sur Bastia et revient aussi en L1.

Dans le bas de tableau, c'est la confusion. Alors que le match Bordeaux-Rodez a été interrompu à 0-1, le résultat sera décidé par la LFP dans les prochains jours. Le résultat est important pour Annecy, en sursis après sa défaite 1-0 au Paris FC. Les Haut-Savoyards ont été dépassés par Laval, vainqueur 2-1 à Amiens après un but à la 94e minute. Alors que les montées de Dunkerque et Concarneau restent menacées par les instances, cela promet des semaines confuses à la Ligue de Football Professionnel.