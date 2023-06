L2 ‍: Laurey remplacé par Stéphane Gili au Paris FC

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Au lendemain de la dernière journée du championnat de Ligue 2, le Paris FC a officialisé son changement d'entraîneur.

« Le Paris FC et son Président Pierre Ferracci vous annoncent le départ de Thierry Laurey. Le technicien de 59 ans sera remplacé dès cet été par Stéphane Gilli, nouvel entraîneur de l’équipe première masculine du club de la Capitale. Arrivé à l’été 2021, Thierry Laurey aura réussi une première saison remarquée au sein du Paris FC, réussissant à hisser le club de la Capitale jusqu’aux barrages d’accession à l’échelon supérieur, avec une belle 4e place. Le match perdu dans des conditions particulièrement malheureuses contre Sochaux, lors de ces barrages, reste dans toutes les mémoires. Cette saison 2023-2024, même si elle est marquée par une déception, au regard des ambitions initiales, se conclut par une très honorable 7e place, à égalité de points avec le 6e. Le Paris FC et son Président Pierre Ferracci remercient chaleureusement Thierry Laurey pour tout le travail accompli pendant ces deux saisons et lui souhaitent une belle continuation dans ses projets », indique le club de la capitale, qui rappelle que son nouvel entraîneur, Stéphane Gili est déjà passé au Paris FC où il était l'adjoint de Mecha Bazdarevic.