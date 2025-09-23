L2 : L'ASSE toujours en balade, Montpellier et Bastia coulent

OM - PSG : Nayef Aguerd n'est plus le héros marseillais

Non. Tu dis qu'on gagne le match sur un coup du sort or c'est faux c'est sur une erreur de ton gardien qui semble encore bien hésitant même si heureusement que parfois il te fait des arrêts ;). A ta place je serai pas rassuré par son début de saison quand tu vas aborder les gros matchs de LDC alors que ton gigi en avait l'expérience. Et oui le talent de Rulli et son dynamisme hors norme lui permet de se coucher assez vite. Beaucoup de gardiens plus "moyens" n'auraient même pas touché le ballon.