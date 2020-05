L2 : La Ligue 2 à 22, décision finale mercredi

Dans : Ligue 2.

Le comité exécutif de la FFF décidera ce mercredi s'il valide la décision de la LFP de passer la Ligue 2 à 22 clubs la saison prochaine.

La Ligue de Football Professionnel a validé la semaine passée son choix de faire passer la Ligue 2 de 20 à 22 clubs la saison prochaine afin de tenir compte des circonstances très spéciales de cette saison 2019-2020. Mais du côté de la FFF, qui aura le fin mot dans ce dossier, Noël Le Graët a toujours dit qu’il refusait cette solution, le patron de la Fédération Française de Football étant conscient que cela pouvait ouvrir la porte à de nombreuses contestations, y compris en Ligue 1 où Amiens et Toulouse pourraient l'avoir en travers de la gorge. Et selon L’Equipe, c’est ce mercredi que le Comex de la Fédération Française de Football tranchera définitivement concernant ce possible passage de la Ligue 2 à 22 clubs, la décision de la FFF ne pouvant être remise en cause par la Ligue de Football Professionnel. A priori, la Fédération ne changera pas d'avis, et refusera cette L2 à 22.