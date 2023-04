L2 : L'ASSE met le feu à Paris

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

30e journée de Ligue 2

AS Saint-Etienne bat Paris FC : 4 à 2

Buts : Hamel (14e), Iglesias (32e) pour le Paris FC; Wadji (1e), Nkounkou (35e et 63e), Krasso (68e sp) pour l'ASSE

Dans un match totalement fou, animé par des supporters stéphanois qui ont retrouvé du plaisir à voir leur équipe et avaient envahi Charléty, l'AS Saint-Etienne s'est imposée 4 à 2 ce samedi soir face à une équipe du Paris FC qui n'a fait illusion que durant la première période. Invaincues depuis la défaite à Bastia fin janvier, les Verts sont remontés à la 11e place du classement de Ligue 2. De quoi faire regretter les points de pénalité et le début de saison totalement raté de l'ASSE, le club du Forez devant maintenant essayer de préparer la saison prochaine de façon plus pragmatique, même si évidemment rien ne sera facile.