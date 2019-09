L2 : Jouer en Ligue 2, ça fait saliver Jérémy Ménez

Dans : Ligue 2.

Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Jérémy Ménez fait son retour à Paris, mais dans le second club de la capitale. L’ailier français s’est engagé en faveur du Paris FC, pour une saison. De quoi aider les pensionnaires de Charléty à aller chercher leur nouvel objectif revu à la baisse : le maintien en L2. Pas forcément emballant, mais après des aventures manquées en Turquie et au Mexique, l’ex-international français a envie de stabilité, et d’un projet à sa portée. Et pour ses premiers mots sous son nouveau maillot, il n’a en tout cas pas caché son enthousiasme.

« Le projet m’a attiré. Cela faisait longtemps que j’étais à l’étranger, il y avait un choix personnel de revenir sur Paris. Peut-être que ça va surprendre beaucoup de personnes. Pas moi. J’avais envie de retrouver de la stabilité. J’ai des enfants qui ne sont pas très loin et que j’ai envie de voir grandir, d’être auprès d’eux. J'ai envie d’être épanoui dans ma vie de footballeur », a souligné Jérémy Ménez, qui n’a clairement pas pris de risque avec cet engagement jusqu’à la fin de la saison. Charge à lui de redresser l’une des pires attaques du championnat, avec seulement deux buts inscrits en 8 matchs.