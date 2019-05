L2 : Jean-Louis Garcia nouvel entraîneur de Nancy

Dans : Ligue 2.

Après avoir réussi à sauver la place de l'AS Nancy-Lorraine en Ligue 2, Alain Perrin a quitté ses fonctions, comme cela avait été prévu avec les dirigeants du club lorrain. Et ce mercredi matin, l'ASNL a officialisé la signature de Jean-Louis Garcia au poste d'entraîneur d'une formation dont il a été le gardien de but de 1988 à 1991. Jean-Louis Garcia n'avait plus de poste depuis son départ de Troyes en mai 2018, un club qu'il avait contribué à faire remonter en Ligue 1 il y a deux saisons.