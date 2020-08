L2 : Gros bug sur Téléfoot, Clermont-Caen zappé

Dans : Ligue 2.

Les débuts de Téléfoot ne sont pas une réussite sur le plan technique, et ce samedi c'est carrément une heure d'un match de L2 qui n'a pas été pas diffusée.

Image trop sombre, son chuitant, léger flou, utilisation de chromecast impossible même pour ceux qui paient, Téléfoot la Chaîne n'est pas encore à la hauteur des 25 euros payés par ses abonnés. Et ce samedi, la nouvelle chaîne du groupe Mediapro connaît un premier gros souci, puisque la première période de la rencontre Clermont-Caen, pour le compte de la 1ère journée de Ligue 2, n'est pas diffusée sur la canal qui lui est dédié pour le plus grand mécontentement des supporters des deux clubs. Du côté de Téléfoot, on reconnaît le problème et on demande aux abonnés de regarder le multiplex puisque contre toute attente le match passe (de temps en temps) sur ce multiplex. Finalement après plus d'une heure de jeu, la rencontre Clermont-Caen a enfin été diffusée sans aucun mot d'excuse à l'antenne.