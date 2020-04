L2 : En course pour la L1, Ajaccio prêt à stopper la saison

Dans : Ligue 2.

Vendredi, le président de Brest a fait savoir qu'il ne souhaitait pas réellement reprendre la compétition en L1, ce samedi son homologue de l'AC Ajaccio en fait de même.

Discret patron du Stade Brestois, Denis Le Saint s’est fait connaître ce vendredi en adressant à ses collègues de Ligue 1 et de Ligue 2 un email afin de leur faire comprendre qu’il était favorable à la fin précoce de la saison de L1. Le dirigeant du club breton faisait remarquer que les Français n’avaient pas réellement en tête le retour dans les stades à l’heure où chaque jour ce sont des centaines de morts qui sont dénombrées dans notre pays en raison de l’épidémie de coronavirus. Bien évidemment, certains présidents, qui sont restés anonymes, ont expliqué que Denis Le Saint ne dirait pas la même chose si Brest était relégable.

Mais ce samedi, c’est le président d’un club qui postule clairement à l’accession en Ligue 1 qui va dans le même sens. Patron de l’AC Ajaccio, troisième de L2 à un point de Lens, Christian Leca estime que rien ne peut justifier cet acharnement à vouloir reprendre coûte que coûte le championnat. « Il faut qu’on l’on soit sérieux. Même en août ce n’est pas imaginable. On annule les Jeux olympiques et on sera capable de jouer au football dans le même temps ? L’incertitude sanitaire est trop importante. En Corse, nous sommes très touchés, nous avons une responsabilité envers nos joueurs et notre staff. J’attends de savoir si le confinement est prolongé pour commencer à en parler avec mes joueurs. Il faudra bien sûr négocier ensuite avec les diffuseurs, la LFP et l’état pour trouver une solution économique, mais ce n’est pas la priorité. La priorité est sanitaire et il faut que la raison prenne le dessus. C’est hautement improbable de pouvoir rejouer au football cette saison », a confié, sur RMC, le président de l’AC Ajaccio. Une position qui est similaire à celle du Paris Football Club, relégable et qui n’a donc aucun intérêt que la saison en reste là.