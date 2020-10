Dans : Ligue 2.

A l'occasion du match entre le Paris FC et le SM Caen, ce samedi à Charléty, et alors que le club de la capitale menait 2-1, le ton est subitement monté au bord du terrain entre Pascal Dupraz et René Girard. Les deux entraîneurs, dont on sait qu'ils ont le sang chaud et le verbe haut se sont pris la tête et le technicien caennais a fait entendre sa colère, le huis-clos et le son d'ambiance permettant de tout capter de la scène. S’adressant au 4e arbitre, Pascal Dupraz est monté dans les tours. « Mais vous n’entendez pas ? Je calme mon adjoint et lui la ramène et j’ai le droit de me faire traiter de merde. René Girard me traite de merde, bravo René Girard ! », a lancé le coach bas-normand très agacé, tandis que son homologue du Paris FC restait impassible.