L2 ‍: Dunkerque poursuit son rêve de Ligue 1

Dans : Ligue 2.

Par Mehdi Lunay

Play-off 1 d’accession à la Ligue 1 :

Stade Marcel-Tribut

Dunkerque-Guingamp 1-0

But : Rivera (46e)

Dans ce premier match de play-off, Dunkerque prouvait que sa formidable saison ne devait rien au hasard. Les Nordistes dominaient la première période avant de trouver la faille dès le retour des vestiaires. Rivera s'y prenait à trois fois pour tromper le gardien de Guingamp. L'USLD ne faisait pas le break et se causait une petite frayeur. Vallier égalisait d'une belle frappe croisée (70e). Néanmoins, la VAR était présente et annulait le but guingampais pour hors-jeu. Dunkerque tenait son succès 1-0 pour écarter Guingamp et retrouver Metz samedi. Le vainqueur affrontera le 16e de Ligue 1 en match aller-retour.