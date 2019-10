L2 : Diaby-Fadiga veut mettre les pendules à l'heure avec le Paris FC

Dans : Ligue 2.

Mis à la porte de l'OGC Nice pour avoir volé la montre de Kasper Dolberg dans les vestiaires, un larcin qu'il a reconnu, Lamine Diaby-Fadiga s'est engagé ce mercredi avec le Paris Football Club, actuel dernier de Ligue 2. « Après avoir été mis au courant très rapidement de « l’affaire », nous avons été en contact avec Lamine qui nous a exprimé ses remords. Cette erreur de jeunesse n’efface en rien ses qualités humaines et son intégrité. Au cours des discussions, le joueur a affiché l’envie de se racheter en se montrant irréprochable sur et en dehors du terrain. Ses qualités footballistiques sont indéniables et c’est pourquoi la venue de l’international français des moins de 18 ans est une opportunité pour le Paris F. », a expliqué Pierre Dréossi, Manager Général du PFC après l'annonce de la signature l'attaquant international U18.