L2 : Des nouvelles rassurantes pour Garissone Innocent

Dans : Ligue 2.

Victime d'un malaise dans les dernières minutes du match Chambly-Caen, Garissone Innocent va passer la nuit à l'hôpital de Beauvais. Mais les nouvelles sont rassurantes.

Les images diffusées en direct sur Téléfoot sont impressionnantes, mais heureusement l'histoire se termine bien. Alors que le Stade Malherbe prenait l'eau à Chambly, Garissone Innocent, le jeune gardien de but du PSG prêté au club normand, s'est subitement écroulé au sol sans aucune raison. Aussitôt cela a été la panique sur le terrain, mais les secours ont rapidement pris le charge le portier caennais, transporté inanimé vers les vestiaires. L'inquiétude était énorme, mais heureusement Garissone Innocent a repris conscience. Selon le SAMU, le gardien de but a été victime d'une crise de tachycardie, et il passera une nuit en observation à l'hôpital de Beauvais où il avait été transporté.