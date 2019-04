L2 : Caminiti nommé entraîneur du Red Star

Dans : Ligue 2.

Au lendemain de la défaite à Troyes, et de plus en plus proche de la relégation en National, le Red Star semble déjà se préparer pour la saison prochaine à l'échelon inférieur. Ce mercredi, les dirigeants du club francilien ont annoncé la nomination d'un nouvel entraîneur. « Le Red Star annonce l’arrivée au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle de Christian Caminiti. Il vient renforcer le staff actuel, aux côtés de Vincent Doukantie (entraîneur adjoint), Faouzi Amzal (entraineur des gardiens), Randy Fondelot (préparateur physique), et Ludovic Sylvestre (coordinateur sportif), pour cette fin de saison », indique le Red Star. Ancien joueur de l'OM, Christian Caminiti commencera sa mission par un match le week-end prochain contre Metz, qui pourra officialiser sa montée en Ligue 1. Il remplace donc Faruk Hadzibegic, lequel avait été limogé il y a un mois.