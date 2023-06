L2 ‍: Bordeaux saisit le CNOSF

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Quelques minutes après la décision de la commission de discipline de la LFP de lui donner match perdu contre Rodez, le club de Bordeaux a annoncé qu'il avait décidé de saisir le CNOSF.

Match perdu contre Rodez et un point en moins pour la prochaine saison de Ligue 2, Bordeaux sait désormais à quoi s'en tenir. Mais Gérard Lopez a bien l'intention de ne pas en rester là, lui qui l'an dernier avait déjà multiplié les recours afin d'éviter le naufrage des Girondins. « La Commission de Discipline de la LFP a prononcé ce jour une décision aussi incompréhensible que disproportionnée, tant au regard des éléments du dossier que de la jurisprudence. Le FC Girondins de Bordeaux va saisir dans les plus brefs délais le CNOSF pour défendre ses droits et l’équité sportive », ont indiqué les Girondins de Bordeaux.