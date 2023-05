L2 ‍: Bordeaux doublé par Metz, 6 équipes pour 2 places en N1 ‍!

Dans : Ligue 2.

Par Mehdi Lunay

Ligue 2, 37e journée

Aucune équipe n'est encore en Ligue 1. Après deux défaites de rang, Le Havre a réagi et a ramené le nul de Bastia 1-1. Les Havrais possèdent trois points d'avance sur leur nouveau dauphin Metz. Les Grenats ont gagné à Sochaux 1-0 et ont profité du faux pas de Bordeaux à Annecy (1-0) pour les dépasser à la différence de buts. Le résultat de Bordeaux n'arrange pas non plus les équipes du bas. Avec son succès, Annecy remonte au 14e rang. Valenciennes est 13e après son second succès de rang contre Grenoble 1-0. Pau a aussi gagné à Rodez 3-2 et sort de la zone rouge (15e), dépassant son adversaire du soir (16e). Malgré son succès de la soirée sur Nîmes 2-0, Laval reste 17e et relégable.

La mauvaise affaire est pour le Dijon de Pascal Dupraz, accroché par le Paris FC 1-1. Les Bourguignons sont 18e avec 42 points, soient trois de moins que Valenciennes 13e ! Six équipes se tiennent en trois petits points pour les deux derniers sièges dans la charrette du National avant la dernière journée. Caen et Saint-Etienne se sont accrochés 2-2, Amiens a assuré son maintien à QRM 3-1 et Guingamp a battu Niort 2-0.