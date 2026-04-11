L2 : Bagarre générale à la fin de Red Star-Bastia

Le Red Star a battu Bastia au terme d’un match complètement fou dans cette 30e journée de Ligue 2 ce samedi après-midi (4-3). Un match sous tension qui a abouti sur des échauffourées au coup de sifflet final.

Devant au score avec un avantage de 3-1 à la mi-temps, Bastia a subi une remontada des enfers ce samedi au Red Star. Les Corses se sont inclinés dans les cinq dernières minutes et repartent de la région parisienne avec zéro point (score final : 4-3). Un match qui laisse des traces pour le SC Bastia, lanterne rouge de Ligue 2 avec quatre points de retard sur Laval, actuel barragiste. La frustration était donc à son maximum au coup de sifflet final et une bagarre générale a éclaté sur la pelouse, comme capté par les caméras de BeInSports. On ignore encore quels joueurs ont été impliqués et si des cartons rouges ont été distribués par Jérémy Stinat au terme de ces échauffourées. Mais cette tension démontre à quel point cette rencontre était cruciale, aussi bien pour le Red Star dans la course à la montée que pour le SC Bastia, qui lutte pour sa survie.