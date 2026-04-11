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L2 : Bagarre générale à la fin de Red Star-Bastia

Ligue 211 avr. , 16:06
parCorentin Facy
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Le Red Star a battu Bastia au terme d’un match complètement fou dans cette 30e journée de Ligue 2 ce samedi après-midi (4-3). Un match sous tension qui a abouti sur des échauffourées au coup de sifflet final.
Devant au score avec un avantage de 3-1 à la mi-temps, Bastia a subi une remontada des enfers ce samedi au Red Star. Les Corses se sont inclinés dans les cinq dernières minutes et repartent de la région parisienne avec zéro point (score final : 4-3). Un match qui laisse des traces pour le SC Bastia, lanterne rouge de Ligue 2 avec quatre points de retard sur Laval, actuel barragiste. La frustration était donc à son maximum au coup de sifflet final et une bagarre générale a éclaté sur la pelouse, comme capté par les caméras de BeInSports. On ignore encore quels joueurs ont été impliqués et si des cartons rouges ont été distribués par Jérémy Stinat au terme de ces échauffourées. Mais cette tension démontre à quel point cette rencontre était cruciale, aussi bien pour le Red Star dans la course à la montée que pour le SC Bastia, qui lutte pour sa survie.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Monaco
49291541050437
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332896132437-13
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152936202663-37

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