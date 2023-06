L'UNFP soutient Annecy pour une Ligue 2 à 21 clubs

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, le syndicat des footballeurs professionnels (UNFP) a demandé aux autorités de permettre au club d'Annecy de rester en Ligue 2, alors que l'équipe est une victime collatérale du match arrêté entre Bordeaux et Rodez.

17e et premier relégable au soir de la 38e journée de Ligue 2, le FC Annecy l’a mauvaise. Battu à Paris, le tombeur de l’OM en Coupe de France aurait été maintenu si Bordeaux avait dominé Rodez. Mais, tout le monde connaît le scénario de cette rencontre, et finalement, c'est bien Rodez qui s’est maintenu et termine même à la 14e place du classement. Les dirigeants d’Annecy ont été très virulents contre la formation ruthénoise, mais du côté des joueurs, on se veut plus pragmatique en réclamant que la Ligue 2 soit portée à 21 clubs la saison prochaine. Une initiative qui a reçu ce lundi le soutien de l’UNFP, laquelle a adressé une lettre ouverte à la ministre des Sports, au président de la LFP et au président de la FFF.

Annecy réclame une L2 à 21 clubs

👍 @UNFP soutient la démarche des joueurs du @FCAnnecy qui, dans une lettre ouverte adressée à @AOC1978, au président de @FFF, au président de @LFPfr et à @PiatUNFP, appellent à une @Ligue2BKT à 21 clubs la saison prochaine... pic.twitter.com/VDgj9t2ihn — UNFP (@UNFP) June 26, 2023

« Nous sommes en danger et nous souhaitons vous demander votre aide et votre intervention quant à notre avenir sportif. Nous vous sollicitions parce que vous êtes les garants de l'éthique, de l'équité et de la justice sportive et parce que vous avez la solution qui ne pénaliserait aucune partie: LA LIGUE 2 A 21. Nous avons pris connaissance des règlements de la LFP et de la FFF qui autorisent un nombre pouvant aller jusqu'à 22 clubs pour ce championnat de Ligue 2 ce qui prouve que la justice sportive peut être rendue. Nous vous en conjurons: ne laissez pas passer cette injustice ! Vous connaissez sans doute la situation actuelle de la Ligue 2 et la situation de notre club, le FC ANNECY, en particulier à la suite des évènements qui ont eu lieu lors du match Bordeaux-Rodez de la 38eme journée de Ligue 2 BKT. Nous pourrions être la victime collatérale de la décision de la Commission de Discipline de la LFP. La perte par pénalité de la rencontre prononcée à l'encontre des Girondins de Bordeaux », précise le club. Pour rappel, en fin de saison prochaine, la Ligue 2 passera aussi à 18 clubs.