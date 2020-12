L’Arabie Saoudite débarque en France, mais pas à l’OM

Dans : Ligue 2.

La rumeur du rachat de l’OM par des fonds en provenance d’Arabie Saoudite parcourt très régulièrement le Vieux Port.

Un club va être racheté par Abdullah bin Mosaad dans les prochaines semaines, mais il s’agit de Châteauroux. Dernier de Ligue 2, le club du Berry va se réunir en Assemblée Générale extraordinaire courant janvier, pour valider le rachat de 50 à 66 % des parts du club, avec une augmentation de capital de 2 ME à la clé, dévoile L'Equipe. Un projet porté par Michel Denisot, toujours aussi impliqué avec Châteauroux, et qui permet à ce Saoudien qui a fait fortune dans le recyclage de papier, de racheter ainsi son cinquième club. Le prince saoudien cherche en effet à se construire, à l’image des Emiratis avec le City Football Group, un petit empire de clubs avec des formations en Angleterre (Sheffield United), en Belgique (Beerschot) mais aussi à Dubai et en Inde.

Son investissement de départ dans le Berry est donc minime, mais avec des sociétés prospères et une fortune personnelle à 200 ME, bin Mosaad a de quoi voir venir, et ne s’interdit pas d’aider Châteauroux à remonter la pente pour en faire un club un peu moins discret que ces dernières années. En tout cas, son appétit est réel, et il ne concerne pas que le club des bords de l’Indre, puisque le Saoudien cherche encore à racheter deux clubs dans les prochaines années. La France ne sera plus concernée, l’idée était bien évidemment d’avoir un petit empire dans différents pays pour mieux jongler avec les joueurs sous contrat, et les valoriser.