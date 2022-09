Frayeur en plein vol, Guingamp-Rodez n’aura pas lieu

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

Le match entre Guingamp et Rodez, qui devait avoir lieu ce soir pour le compte du championnat de Ligue 2, n’aura pas lieu. L’équipe de l’Aveyron, qui avait décollé ce matin en direction de la Bretagne, a vu son avion faire demi-tour au bout de seulement 15 minutes, une odeur de brûlé s’étant propagée dans l’appareil. Ce problème technique a provoqué un atterrissage d’urgence et une belle frayeur pour les joueurs et tous les voyageurs. Les joueurs et le staff de Rodez n’ont pas souhaité repartir directement après leur atterrissage forcé, et ne seront donc pas à Guingamp. Le match a été annulé dans l’attente d’une nouvelle programmation, en fonction de la décision de la commission des compétitions.