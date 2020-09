Foot : 7.000 spectateurs en Ligue 2, la LFP applaudit !

Dans : Ligue 2.

La Ligue de Football Professionnel se réjouit d'une première décision préfectorale favorable à la hausse de la jauge dans un stade de foot. Ce sera en Ligue 2.

Si le rugby avait droit à des dérogations pour l’accueil des spectateurs dans les stades, pour le football c’était systématiquement non. Mais pour la première fois, un match de Ligue 2 pourra accueillir 7.000 personnes, il s’agit d’Auxerre-Clermont. De quoi faire le bonheur de la Ligue de Football Professionnel. « La LFP salue la décision de la Préfecture de l’Yonne permettant l’accueil de 7000 personnes lors de la rencontre AJ Auxerre – Clermont Foot programmée le 12 septembre et comptant pour la 3e journée de Ligue 2. Cette dérogation à la jauge de 5000 personnes constitue une première au niveau des championnats professionnels. La LFP renouvelle son souhait de voir les clubs de football professionnel obtenir des dérogations à l’occasion des rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2 se situant dans les zones vertes. Le protocole sanitaire d’accueil du public établi par la LFP et validé par la cellule interministérielle de crise (CIC) respecte strictement les distanciations sociales, le port du masque obligatoire et les mesures d’hygiène collective et individuelle », se félicite la Ligue dans un communiqué.