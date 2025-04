Caen en National, Mbappé chahuté en Espagne

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Le Stade Malherbe de Caen est officiellement relégué en National après sa défaite vendredi soir face à Martigues. Propriétaire du club, Kylian Mbappé est au coeur de la tempête, y compris en Espagne où sa gestion du SMC est critiquée.

Les supporters caennais se réveillent avec la gueule de bois en ce début de week-end de Pâques, le désastreux match livré par onze fantômes contre Martigues ayant mis un terme aux derniers espoirs du club normand de se maintenir en Ligue 2. Avant même de penser à la reconstruction impérative, l'heure est encore aux règlements de comptes, avec notamment deux cibles, Ziad Hammoud, à côté de la plaque depuis qu'il a remplacé Olivier Pickeu à la présidence de Caen, et évidemment Kylian Mbappé, qui a racheté le Stade Malherbe l'été dernier. Et si en France, l'attaquant du Real Madrid est critiqué sur la manière dont il a suivi de très loin tout cela, en Espagne, la relégation en National du SMC fait l'objet de plusieurs titres incisifs dans les plus grands médias sportifs du pays.

Le clan Mbappé accusé d'avoir envoyé Caen en National

À commencer par le très puissant quotidien AS, lequel évoque un « Désastre pour le président Mbappé ». Andrés Onrubia, le correspondant en France du média madrilène, est très critique contre la star tricolore du Real Madrid. « La première expérience de Kylian Mbappé en tant qu'entrepreneur est un flop complet. Caen, le club qu'il a acquis, devenant ainsi le plus jeune propriétaire de l'histoire du football, a officialisé sa relégation en troisième division du football français, le National, dans une saison à oublier dans laquelle toutes les décisions prises par l'entourage du joueur du Real Madrid, y compris la sienne, ont conduit l'équipe normande à l'ostracisme total (...) C’est la chronique d'une mort annoncée, d'un enchaînement d'erreurs qui ont conduit Caen à une relégation que personne n'aurait pu imaginer en septembre », écrit notre confrère espagnol.

Évidemment, du côté de Sport, le quotidien sportif catalan proche du Barça, on n'est pas loin de s'amuser de cette descente du club détenu par Kylian Mbappé, lequel porte le maillot du Real Madrid, éternel rival du FC Barcelone. Et on fait référence aux banderoles qui ont visé les dirigeants caennais, notamment celle qui dans une séquence totalement incroyable a fait le tour de toutes les tribunes du stade d'Ornano avec un message : « Nous sommes Malherbe, vous êtes des merdes ».