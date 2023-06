Bordeaux ‍: Vacances interdites, Lopez croit au match à rejouer

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Au lendemain du scénario catastrophe vécu à Bordeaux, la propriétaire des Girondins pense pouvoir une nouvelle fois éviter le pire à son club. Et les joueurs ont été priés d'annuler leurs vacances.

Tandis que les Ultramarines ont présenté leurs excuses, mais ont entériné le fait que leur équipe jouera encore en Ligue 2 la saison prochaine, Gérard Lopez ne partage pas cette opinion. Depuis vendredi, et même si son équipe était menée 0-1 par Rodez lorsqu’un supporter bordelais est venu sur la pelouse pour s’en prendre au buteur adverse, le patron des Girondins pense pouvoir faire reprendre ce match. Un an après avoir réussi à faire plier les autorités du foot pour permettre à Bordeaux de jouer en Ligue 2, l’ancien dirigeant de Lille a promis de multiplier les recours juridiques pour que le Championnat ne se soit pas terminé vendredi soir dans le chaos. Et pour cela, il a également fait passer un message ce samedi à son staff et ses joueurs.

Bordeaux repousse ses vacances

🚨 Déclarations officielles du président Gerard Lopez, et du directeur général délégué Thomas Jacquemier après Bordeaux Rodez. #FCGBRAF pic.twitter.com/52s7YIx88I — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) June 2, 2023

En effet, le championnat de Ligue 2 étant terminé, tout le monde devait partir prendre des vacances ou rejoindre différentes sélections. Mais tout a été annulé. « Le directeur sportif Admar Lopes et l’entraîneur David Guion ont indiqué aux joueurs qu’ils devaient repousser leurs vacances. Ceux qui devaient partir dès ce dimanche en sélection resteront également. Le prochain rendez-vous est fixé à lundi. Ils continueront à s’entraîner jusqu’à la décision de la Commission des compétitions de la Ligue de Football professionnelle de rejouer, ou non, la rencontre », précise le quotidien Sud-Ouest. Pour les Girondins de Bordeaux, l'idée est non seulement de reprendre le match, mais surtout d'espérer que la LFP ne donne pas le moindre point de pénalité. Lors des récentes sanctions de ce type, la commission de discipline avait fait rejouer des matchs (OL-OM, Nice-OM) mais en infligeant un point de pénalité. Si cela devait être le cas, alors Bordeaux ne pourrait plus rattraper Metz. Mais au moins Annecy, relégué si Rodez est donné gagnant, ne pourra plus s'estimer lésé.