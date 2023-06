Bordeaux ‍: Les Ultramarines s'excusent pour cette catastrophe

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Les Girondins de Bordeaux ont tout perdu en une semaine. Et l'incident de vendredi soir contre Rodez pourrait même plomber la prochaine saison du club au scapulaire en Ligue 2.

Une semaine après une défaite catastrophique à Annecy, Bordeaux savait qu’il fallait espérer un faux pas de Metz ou du Havre, et cartonner Rodez pour réussir à monter en Ligue 1. Alors, quand Lucas Buades a ouvert le score pour les visiteurs après 23 minutes de jeu, un supporter girondin a disjoncté et a réussi à entrer sur le terrain pour s’en prendre au joueur de Rodez. Une scène totalement inacceptable et qui a provoqué l’interruption, puis l’arrêt total du match. Rapidement interpellé, le supporter en question s’est avéré comme étant un membre de longue date des Ultramarines, L’Equipe précisant même qu’il avait un rôle au sein du bureau de la principale association des supporters bordelais. Si Gérard Lopez a fait savoir que le club allait rapidement porter plainte contre ce fan girondin, du côté des Ultramarines on a tenu à prendre la parole afin de faire part de sa désolation.

Bordeaux sous le choc

C'est officiel.



Monsieur Nicolas Rainville a annoncé que le match #FCGBRAF ne reprendra pas. pic.twitter.com/0oKxccqHMx — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) June 2, 2023

S’exprimant dans Sud-Ouest, Laurent Perpigna, un des responsables de l’association, n’a pas tourné autour du pot suite à ce grave incident. « Ça fait des années qu'on se bat pour éduquer et empêcher ce genre d'incident et aujourd'hui quel­qu'un a tout gâché. Plus jamais ça. La seule chose qu'on a à faire maintenant, c'est s'excuser. On va essayer de rester dignes dans ces moments. On a lutté pour éviter ça pendant des an­nées, et malheureusement ça s'est passé sur le match le plus important. Je tiens à renouve­ler mes excuses à toute la tribune et à tous les supporters. On est tous coupables, tous responsables », a confié Laurent Perpigna. C'est désormais lundi soir que la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel va se pencher sur cet incident. Du côté de Bordeaux, certains veulent se persuader que le club pourrait finir cette rencontre et pourquoi pas réussir l'exploit de monter en Ligue 1. Il n'est pas certain que l'histoire se finisse aussi bien à en lire le communiqué de la ministre des Sports et c'est une saison de plus en Ligue 2 qui semble attendre les Girondins.