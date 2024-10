Banqueroute de 777 Partners, le Red Star a déjà la solution

Dans : Ligue 2.

Par Adrien Guyot

Après la faillite de 777 Partners, les observateurs du football craignaient le pire pour l’avenir du Red Star. Finalement, le club francilien, protégé pour la saison 2024/2025, est en négociations avec une société déjà propriétaire de la majorité des parts d’un autre club européen.

Ces dernières heures, les supporters du Red Star ont appris une bien mauvaise nouvelle. La société d’investissement 777 Partners, qui avait racheté le club audonien en 2022, a fait faillite après avoir été dans le viseur de la justice américaine avec seize plaintes déposées au sujet de fraudes et dettes impayées, comme l’avait annoncé le média norvégien Josimar. Les fans du club historique français pouvaient craindre le pire pour l’avenir à court terme de l’équipe qui a été promue de National 1 à la Ligue 2 à l’issue d’une excellente saison sous les ordres de Habib Beye. Finalement, il n’en sera rien. Le président Patrice Haddad l’a confirmé, il n’y aura pas de changement, au niveau sportif en tout cas, dans les prochains mois : «Le Red Star est sécurisé sur la saison 2024-2025 grâce au respect des engagements pris auprès de la DNCG et optimiste quant aux discussions en cours concernant l'avenir», a-t-il rassuré auprès de l'Équipe. Justement, des discussions sont sur le point de débuter avec une société déjà présente dans le monde du football.

PagsGroup LLC se penche sur le rachat du Red Star

🚨🚨💣💣 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 ! 𝗟𝗘 𝗙𝗢𝗡𝗗𝗦 𝗗'𝗜𝗡𝗩𝗘𝗦𝗧𝗜𝗦𝗦𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 "𝟳𝟳𝟳 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗡𝗘𝗥𝗦" 𝗔 𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗙𝗔𝗜𝗟𝗟𝗜𝗧𝗘 😱📉💸



Ce fonds détenait 7 clubs professionnels, dont le Red Star...



(@JosimarFotball) pic.twitter.com/NREjDtSSzB — BeFootball (@_BeFootball) October 7, 2024

Déjà détenteur de la majorité des parts de l’Atalanta Bergame en Série A ainsi que de la franchise des Boston Celtics en NBA, Stephen Pagliuca est un candidat crédible au rachat du Red Star, via sa société PagsGroup LLC. Depuis juillet, 777 Partners n’avait plus aucun lien avec le club et les actifs de l’institution ont été récupérés par A-Cap, autre société d’investissement qui était également le principal créancier de 777 Partners. Pour le moment, rien n’a été acté de façon définitive mais l'Équipe avance que les deux parties espèrent terminer les négociations pour un rachat avant la fin du mois d’octobre. Si l’opération aboutit, cela permettra de dissiper définitivement les doutes que peuvent avoir les supporters qui voient leur équipe pointer à la 15ème place du classement de Ligue 2. Plus vite les discussions sont concrétisées, plus vite le club pourra passer à autre chose et se concentrer sur son objectif maintien en deuxième division française.