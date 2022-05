Auxerre écarte Sochaux et se dresse devant l'ASSE ou Metz

Dans : Ligue 2.

Par Mehdi Lunay

Ligue 2, pré-barrage 2

Stade de l’Abbé Deschamps

Auxerre-Sochaux 0-0 ( 5 tab à 4 )

Au bout du suspense, après 120 minutes de prolongation et les tirs aux buts, Auxerre est venu à bout de Sochaux. L'AJA défiera le 18e de Ligue 1 en barrage pour retrouver l'élite dix ans après.

Après deux confrontations très serrés en Ligue 2, ce match s'annonçait très indécis. Le scénario était conforme à ces prédictions. La première période était fermée avec peu d'occasions mais une légère domination auxerroise. L'AJA confirmait cet état de fait en seconde période mais Sochaux, bien organisé, restait difficile à contourner. En fin de match, la pression de l'AJA était plus forte avec notamment une grosse occasion. Ndiaye envoyait une lourde frappe de loin, Prévot détournait et Charbonnier seul au point de penalty n'arrivait pas à cadrer sa reprise.

Après 90 minutes sans but, la prolongation allait dans le même sens malgré un bon nombre de situations auxerroises. Les tirs aux buts se profilaient pour les 22 acteurs. Kitala manquait le troisième tir des Lionceaux, après un arrêt de Léon. Le seul échec de la séance. Auxerre affrontera le 18e de Ligue 1 dans un barrage aller-retour prévu jeudi 26 et dimanche 29 mai prochains. L'adversaire des Auxerrois sera connu samedi soir après la 38e et dernière journée de Ligue 1. Ce sera Metz, Saint-Etienne ou peu probablement Bordeaux.