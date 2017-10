ASNL : Jacques Rousselot hospitalisé après un infarctus

Dans : Ligue 2.

Agé de 67 ans, Jacques Rousselot, président de l'AS Nancy-Lorraine depuis 23 saisons, a été hospitalisé ce week-end suite à un infarctus annonce ce mercredi l'Agence France Presse. Très marqué cette année après son échec dans la course à la présidence de la FFF et la relégation de son club, Jacques Rousselot avait en plus connu un début de saison délicat en L2 avec Nancy, lequel l'avait incité à finalement limoger Pablo Correa, dont il était proche. Selon ses proches, cités par l'AFP, Jacques Rousselot sortira de l'hôpital en fin de semaine, mais il devra ensuite se reposer plusieurs semaines et même probablement plusieurs mois.