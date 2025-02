PSG ‍: Le Paris FC lance déjà la guerre de Paris

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le Paris FC a officialisé son déménagement prochain au stade Jean-Bouin, à quelques mètres seulement du Parc des Princes occupé par le Paris Saint-Germain. Le deuxième club parisien n'entend pas rester dans l'ombre très longtemps.

Un vrai derby attend peut-être la Ligue 1 la saison prochaine. Selon la définition exacte de ce type de match, les deux adversaires doivent être issus de la même ville. Avec le Paris Saint-Germain et le Paris FC, on sera même sur un affrontement au sein du même quartier. En effet, le pensionnaire de Ligue 2 vient de confirmer son déménagement au Stade Jean-Bouin l'été prochain. Pour faire le trajet entre le stade occupé par les rugbymen du Stade Français et le Parc des Princes, il suffira de traverser la rue. Plus qu'une anecdote cocasse, cela traduit peut-être la volonté de regarder le PSG droit dans les yeux.

Le Paris FC veut faire le match avec le PSG

Le club détenu par QSI aura comme nouveau voisin une entité détenue par la famille Arnault et Red Bull. Autant dire que cela ne peut rester amical indéfiniment. On en salive déjà à l'étranger comme en Espagne. Le quotidien AS s'attend à voir le PFC se développer grandement avec pour objectif final de concurrencer le PSG en Ligue 1 malgré l'amour d'Antoine Arnault pour le club présidé par Nasser Al-Khelaifi.

« Le Paris FC, deuxième de Ligue 2, a officialisé mercredi l'accord avec le Stade Français pour s'installer à Jean-Bouin à partir d'août. Une décision qui s'inscrit dans la politique initiée aussi bien par la famille Arnault que par Red Bull. Le club souhaite forger une grande rivalité avec le PSG » selon le journal espagnol. De quoi rebattre les cartes du football à Paris mais surtout en Ligue 1. Ce nouveau feuilleton pourrait bien doper l'intérêt pour le championnat de France. Une aubaine alors que les clubs français souffrent au niveau des droits TV et que DAZN n'arrive pas à attirer les consommateurs.