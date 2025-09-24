« C’est vrai que ce n’est pas leur fort de réfléchir » : Il allume la LFP et Labrune

Devant une bonne partie de la rencontre, le Sporting club de Bastia a été renversé par Rodez ce mardi soir à domicile. Les Corses sont actuellement lanterne rouge sans avoir remporté le moindre match. Avant la rencontre, Frédéric Antonetti a cartonné la LFP et sa programmation.

Le début de saison du Sporting club de Bastia est très difficile. Le club corse ne compte que deux points après sept journées et possède déjà quatre longueurs de retard sur le premier non relégable. Sans victoire depuis le début de saison, la formation de Benoît Tavenot a encore une fois perdu la main ce mardi soir face à Rodez. Les Corses menaient 2-0 après l’heure de jeu. Mais dans les dernières minutes de la rencontre, les Ruthénois ont renversé la vapeur. Un manque de fraîcheur physique côté bastiais qui est expliqué par l'enchaînement de cinq rencontres en 15 jours.

On a une crise de résultats, ça, c’est évident. Les matchs ne tournent pas pour nous, pour différentes raisons. Parfois parce qu’on n’est pas bons, parfois parce qu’il y a des p’tites erreurs d’arbitrage qui sont contre nous, parfois parce qu’il y a un manque de réussite. - Frédéric Antonetti sur le début de saison difficile

Une attaque à Vincent Labrune

Avant le début du match, Frédéric Antonetti a été interrogé par BeIN Sports sur la situation et le début de saison de Bastia. Le coordinateur sportif a dans un premier temps soutenu son entraîneur avant de fustiger le calendrier. Avec le report de la première journée contre Boulogne le 16 septembre dernier, Bastia a enchaîné les rencontres. « Le match reporté contre Boulogne nous a aussi fait beaucoup de mal, parce que cinq matchs en quinze jours, pour une équipe de deuxième division, c’est impossible. Ce ne sont pas des athlètes de Ligue des champions, les joueurs de deuxième division. Donc il faudrait peut-être que la Ligue, un jour, réfléchisse un petit peu. Bon, c’est vrai que ce n’est pas leur fort de réfléchir, » explique Frédéric Antonetti. Le message est passé à Vincent Labrune. De son côté le club corse se déplace à Grenoble dès vendredi pour enchaîner face à une équipe de bas de tableau dans un match déjà capital.