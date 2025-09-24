ICONSPORT_271221_0010

« C’est vrai que ce n’est pas leur fort de réfléchir » : Il allume la LFP et Labrune

Ligue 224 sept. , 17:00
parNathan Hanini
Devant une bonne partie de la rencontre, le Sporting club de Bastia a été renversé par Rodez ce mardi soir à domicile. Les Corses sont actuellement lanterne rouge sans avoir remporté le moindre match. Avant la rencontre, Frédéric Antonetti a cartonné la LFP et sa programmation.  
Le début de saison du Sporting club de Bastia est très difficile. Le club corse ne compte que deux points après sept journées et possède déjà quatre longueurs de retard sur le premier non relégable. Sans victoire depuis le début de saison, la formation de Benoît Tavenot a encore une fois perdu la main ce mardi soir face à Rodez. Les Corses menaient 2-0 après l’heure de jeu. Mais dans les dernières minutes de la rencontre, les Ruthénois ont renversé la vapeur. Un manque de fraîcheur physique côté bastiais qui est expliqué par l'enchaînement de cinq rencontres en 15 jours.  
On a une crise de résultats, ça, c’est évident. Les matchs ne tournent pas pour nous, pour différentes raisons. Parfois parce qu’on n’est pas bons, parfois parce qu’il y a des p’tites erreurs d’arbitrage qui sont contre nous, parfois parce qu’il y a un manque de réussite.
- Frédéric Antonetti sur le début de saison difficile

Une attaque à Vincent Labrune

Avant le début du match, Frédéric Antonetti a été interrogé par BeIN Sports sur la situation et le début de saison de Bastia. Le coordinateur sportif a dans un premier temps soutenu son entraîneur avant de fustiger le calendrier. Avec le report de la première journée contre Boulogne le 16 septembre dernier, Bastia a enchaîné les rencontres. « Le match reporté contre Boulogne nous a aussi fait beaucoup de mal, parce que cinq matchs en quinze jours, pour une équipe de deuxième division, c’est impossible. Ce ne sont pas des athlètes de Ligue des champions, les joueurs de deuxième division. Donc il faudrait peut-être que la Ligue, un jour, réfléchisse un petit peu. Bon, c’est vrai que ce n’est pas leur fort de réfléchir, » explique Frédéric Antonetti. Le message est passé à Vincent Labrune. De son côté le club corse se déplace à Grenoble dès vendredi pour enchaîner face à une équipe de bas de tableau dans un match déjà capital. 

Ligue 2

26 septembre 2025 à 20:00
Grenoble Foot 38
20:00
Bastia
Derniers commentaires

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

Encore une fois, un journaliste africain pose la question a sa mère qui vient de Mauritanie avance des origines aussi du Sénégal... Elle répond aussi pour faire plaisir et par rapport à son affection de ses pays d'origine. Dans ses propos il n'y a rien d'anti français

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

Oui enfin ce n'est pas le premier à avoir des origines du continent africain à obtenir le ballon d'or, ça n'a aucun sens.

OL-Tel Aviv, trois points gagnés par Lyon sans jouer ?

fair enough

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

Mais quelle sortie stupide !!!! Sa maman ok, qu'elle soit fière de ses origines ok, mais lancer une phrase pareille c'est aussi stupide que l'autre multi millionnaire embourgeoisé qui te sort "c'est le ballon d'or du peuple". Arrêtez vos âneries un peu !!! Vous êtes venus en France, vous avez eu votre fils en France, toute votre famille s'est intégrée à la France et est devenue donc française. C'est le ballon d'or de la France et des français !

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

Elle répond à un journaliste africain et elle se place dans cet angle dans sa réponse. Elle n'occulte pas la France, elle le place dans l'angle africain car la question est posée dans ce sens par le journaliste. Il a des origines africaine et sa mère semble attachée à ses racines, ça ne veut pas dire qu'elle crache sur la France ou qu'elle ne se considère ni française ni que son fils l'est... Je ne dis pas que la maman de Dembele se sent française, je n'en sais rien a vrai dire, je dis juste que ses propos sont dans l'angle africain au regard de ses origines

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

