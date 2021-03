Virer des Français pour aider le Barça, le scandale Mediapro

Dans : Ligue 1.

Après la fin de la chaîne Téléfoot, c'est Mediapro France qui va voir ses effectifs fondre très brutalement. Jaume Roures tente de se justifier en accusant BeInSports et Canal+.

Outre l’ensemble des salariés de la chaîne Téléfoot, licenciés après la fermeture de l’éphémère média, ce sont ceux de Mediapro France qui sont pris dans la tourmente. Alors que cette société, dirigée par Jaume Roures, assurait la production technique des rencontres de football en France, un plan social a été mis en place avec le licenciement annoncé de 90 personnes, ce qui n’est pas loin de représenter la totalité de l’effectif de cette entreprise. Lorsque le patron espagnol de Mediapro avait annoncé cette décision, il s’était engagé à faire mieux que ce que prévoit la loi dans le cadre de ce plan social, mais au final ce n’est pas le cas et du côté des salariés, on est écoeuré. D’autant plus que de son côté, Jaume Roures vient de lâcher 30ME afin de permettre à Joan Laporta de faire valider financièrement son élection à la présidence du FC Barcelone.

30ME pour le Barça, Jaume Roures fait bondir les salariés

Interpellé par les salariés français de Mediapro sur cette situation, le patron du groupe sino-espagnol ne s’est pas démonté et a accusé Canal+ et BeInSports de ne pas lui avoir laissé le choix. « Je ne peux que regretter que cette aventure se termine si brutalement et que même nos efforts de redéploiement des activités de Mediapro en France, en dépit de l'arrêt de la chaîne Téléfoot, aient échoué face aux refus de Canal+ et de beIN de continuer à travailler avec nous pour la production du Championnat de France de Football. En l'absence de toute autre perspective, nous avons dû nous résoudre à revoir complètement le plan de restructuration envisagé qui devrait désormais se traduire par la disparition de quasiment tous les postes et le licenciement de vous tous », a écrit Jaume Roures à ses équipes françaises dans un courrier que s'est procuré L'Equipe. A priori, le dirigeant de Mediapro devrait rencontrer les salariés fin avril avant de les licencier.