Vainqueurs à l'arraché, les Verts ne lâcheront rien !

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

23e journée de Ligue 1

Stade Geoffroy-Guichard

AS Saint-Etienne bat Montpellier 3-1

Buts pour l'ASSE : Hamouma (82e), Nordin (90e), Khazri (90e+3)

But pour Montpellier : Wahi (11e)

Six jours après l’élimination face aux amateurs de Bergerac (1-0) en Coupe de France, l’AS Saint-Etienne a immédiatement relevé la tête. Longtemps menés, les Verts ont arraché une précieuse victoire contre Montpellier (3-1) au terme d’une prestation convaincante. C’est effectivement sur leur seule véritable occasion que les Héraultais ouvraient le score grâce à Wahi (0-1, 11e), totalement contre le cours du jeu. Il faut aussi reconnaître que la recrue stéphanoise Mangala ne passait pas loin du deuxième carton jaune dès la demi-heure de jeu.

Mais pour le reste, sans les nombreux arrêts du gardien Omlin, les Verts auraient fait la différence beaucoup plus vite. Avant sa sortie sur blessure, le portier neutralisait tour à tour Bouanga, Khazri puis Nordin. Mais son remplaçant Bertaud ne pouvait rien sur l’enroulé parfait d’Hamouma (1-1, 82e). Ça chauffait encore un peu plus sur la cage du MHSC, de nouveau prise d’assaut sur le but de Nordin (2-1, 90e), et une dernière fois par Khazri (3-1, 90e+3) pour faire exploser le Chaudron ! Ce samedi soir, l’ASSE n’est plus lanterne rouge de Ligue 1 en attendant les autres rencontres du week-end.