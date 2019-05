UNFP : Tuchel, Genesio, Galtier… Qui sera le meilleur entraîneur ?

Dans : Ligue 1.

A l’approche de la cérémonie des Trophées UNFP prévue le dimanche 19 mai, les nominés des différentes catégories sont progressivement dévoilés. On connaît par exemple les possibles vainqueurs du prix du meilleur entraîneur. Champion de France avec le Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel en fait évidemment partie, tout comme son dauphin lillois Christophe Galtier. Ils seront en concurrence avec le Lyonnais Bruno Genesio, qui appréciera cette reconnaissance avant son départ en fin de contrat. Enfin, les surprises viennent de Strasbourg et Reims avec Thierry Laurey et David Guion.