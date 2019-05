UNFP : Entre colère et moqueries, Dugarry hallucine sur le cas Ben Arfa

Dans : Ligue 1, Rennes.

Ce jeudi, l’UNFP a dévoilé les noms des nominés dans les différentes catégories, dont celle du meilleur joueur de Ligue 1.

Aux côtés des stars du Paris Saint-Germain Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria, le Lillois Nicolas Pépé mérite amplement sa place. En revanche, le cinquième candidat fait beaucoup parler puisqu’il s’agit d’Hatem Ben Arfa. Le milieu offensif du Stade Rennais a en effet été plébiscité par les joueurs du championnat, alors que sa saison est loin d’être époustouflante (7 buts et 2 passes décisives en L1). A l’annonce de son nom, beaucoup ont eu du mal à y croire, à commencer par Christophe Dugarry.

« Sacrées stats... »

« Tu as mal lu, ce n’est pas possible... Les joueurs ont voté, c’est ça ? Cherchez l’erreur surtout. Je rappelle que Ben Arfa, c’est le 61e passeur et le 22e buteur de Ligue 1, sacrées stats, s’est moqué le consultant de RMC, qui a évidemment exclu le Rennais de son pronostic. Je pense que c’est Mbappé qui va gagner. Je dirais Mbappé, Pépé, Neymar dans l’ordre. »

Et quant aux autres catégories ? « Pour les gardiens, je dirais Lecomte ou Lopes, a estimé l’ancien attaquant. Pour l’entraîneur, je dirais Galtier ou Laurey. Pour le Français de l’étranger, sans hésiter, je vote Benzema, il fait sans doute sa meilleure saison au Real Madrid. » En effet, le Merengue, lui, peut se vanter de ses statistiques et de ses 30 réalisations toutes compétitions confondues.