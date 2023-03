Une purge et Rennes s'éloigne encore du podium

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

27e journée de Ligue 1

Stade Abbé Deschamps

L'AJ Auxerre et le Stade Rennais font match nul 0-0

Six jours après la défaite à domicile contre l’Olympique de Marseille (0-1), Rennes ne s’est pas rassuré à Auxerre. Les Rouge et Noir ont concédé le nul (0-0) au terme d’un match très pauvre en spectacle. La faute à une possession stérile de la part des Rennais incapables de contourner le bloc adverse. En face, le promu se montrait plus tranchant et ne passait pas loin de l’ouverture du score lorsque la reprise de Hein heurtait la barre de Mandanda !

Suite à ce premier acte sans le moindre tir cadré, la partie s’animait à peine au retour des vestiaires. Santamaria voyait sa frappe détournée par le gardien Radu, tandis que Gouiri était contré in extremis. Insuffisant pour emballer la rencontre et faire la différence face à l’AJA qui enchaîne un sixième match sans défaite en championnat. De son côté, Rennes, provisoirement à quatre points du podium, risque de voir son objectif s’envoler.