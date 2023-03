Une frayeur mais le PSG assure avant Munich

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 26e journée

Parc des Princes

PSG-Nantes 4-2

Buts : Messi (12e), Hadjam (17e csc), Danilo (60e), Mbappé (90e+2) pour le PSG ; Blas (31e), Ganago (38e) pour Nantes

Un succès face à Nantes 4-2 et le record de buts marqués avec le PSG pour Mbappé. Le PSG a passé une bonne soirée avant le Bayern, même si certains accrocs sont venus perturber la fête.

Après avoir assommé la concurrence nationale suite à son succès à Marseille 3-0 dimanche dernier, le PSG devait assurer un beau succès contre Nantes avant de retrouver l'Europe et le Bayern. Les Parisiens confirmaient leurs bonnes dispositions d'entrée. Les mouvements collectifs étaient bons et les buts venaient vite. Messi reprenait, avant Pallois, un centre dévié de Mendes et trompait Lafont. Cinq minutes plus tard, sur un bon mouvement parisien, Hadjam était poussé à la faute par Mukiele et marquait contre son camp. Le PSG avait déjà deux buts d'avance et semblait lancé vers un succès facile, croyait-on.

Les Nantais ne lâchaient rien et revenaient en fin de première période. Blas feintait le centre et tirait directement pour surprendre Donnarumma en angle fermé. Juste après, Ganago reprenait de la tête un corner et mettait les deux équipes dos à dos au repos. En seconde période, le PSG poussait pour reprendre l'avantage avec un Kylian Mbappé, longtemps en panne devant Lafont. C'est finalement Danilo qui trouvait la faille avec une tête puissante. Derrière, Paris bénéficiait d'un pénalty mais la VAR l'annulait car la faute d'Hadjam sur Mukiele était hors de la surface. Cependant, Mukiele se blessait sur l'action. Longtemps maudit ce soir, Mbappé marquait enfin son 201e but dans les arrêts de jeu pour assurer le succès parisien face à une bonne équipe nantaise. Un succès 4-2 du PSG qui lui permet de prendre 11 points d'avance sur l'OM avant les matchs de dimanche. Place au Bayern désormais pour le club parisien.