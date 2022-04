Une arnaque sur le dos du PSG, cet abonné perd tout

Dans : Ligue 1.

Par Nicolas Issner

A deux jours du déplacement du PSG à Clermont, un abonné clermontois s'est fait prendre la main dans le sac par son propre club. La revente de son billet pour 300 euros n'a pas été appréciée et des sanctions fermes ont été prises par le Clermont Foot 63.

Le Paris Saint-Germain reste l'attraction numéro un en Ligue 1 surtout à Clermont alors que le club joue la première saison de son histoire dans l'élite. Dans son Stade Gabriel-Montpied d'une capacité de 12 678 places, le Clermont Foot s'apprête à accueillir les plus grosses stars mondiales en la personne de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Si l'écrin sportif de l'actuel 17e de Ligue 1 sera plein ce samedi à à 21h pour le compte de la 31e journée, un abonné a profité de la venue du Paris Saint-Germain pour se faire un gros billet. En effet d'après Le Parisien, cette personne a revendu son billet 300 euros, soit approximativement le prix d'un abonnement annuel au Clermont Foot 63. Un comportement qui est très mal passé en interne et qui a valu à cet abonné en question le gel de son abonnement pour la rencontre Clermont-PSG. L'auteur a reconnu les faits et sera donc privé de cet évènement majeur par le Clermont Foot 63 « pour la violation des conditions générales de vente auxquelles souscrivent les abonnés comme les acheteurs de billet pour un match ». On appelle ça l'arroseur arrosé. Le promu a d'ailleurs déclaré dans un communiqué « vouloir continuer le combat contre le marché noir, les faux billets et les reventes abusives ».

Des places revendues hors de prix ? Merci Messi !

Chaque club recevant le Paris Saint-Germain et son équipe de superstars cette saison a quasiment fait le plein de spectateurs, surtout dans les plus petits clubs de l'hexagone. En début de saison, cette histoire avait déjà été vue à Reims ou encore à Brest. En effet l'arrivée de Lionel Messi le 10 août dernier dans la capitale française a entraîné une hausse des prix affolante. Par exemple au Stade Francis-le-Blé à Brest, des billets ont été revendus jusqu'à 400 euros alors que les places de base étaient comprises entre 35 et 100 euros. Le Parc des Princes avait aussi vu l'effet se répéter pour l'affiche PSG-Strasbourg, lieu de présentation du septuple Ballon d'Or et des autres recrues parisiennes. Les sésames les plus chers ont été revendus jusqu'à la somme mirobolante de 1000 euros ! Accueillir le PSG ? Ça peut rapporter gros... ou coûter cher.