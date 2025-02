Un fan de l'ASSE sauvagement agressé à Lyon

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Un supporter de l’ASSE, qui se baladait avec un pull des Verts dans les rues de Lyon, a été agressé par une dizaine de supporters de l’OL.

La rivalité entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne est historique et malgré l’écart de niveau entre les deux clubs ces dernières années, rien n’a changé entre les supporters des deux camps. Un supporter de l’ASSE en a fait l’amère expérience le mardi 25 février à quelques encablures de la place Carnot dans les rues de Lyon. Âgé de 19 ans et originaire de L’Étrat, le jeune homme a sauvagement été agressé par une dizaine de supporters de l’OL. En cause : son pull des Verts qui a déclenché l’hystérie de ses agresseurs. « Je portais un pull vert avec les armoiries de la ville de Saint-Etienne devant et l’inscription “Kop sud” dans le dos. J’avais mon sac-à-dos et je pensais que cette référence à l’ASSE ne serait pas visible » explique la victime dans les colonnes du Progrès avant de poursuivre.

« Trois personnes m’ont sauté dessus et hurlant que je devais quitter mon pull, que je n’étais pas chez moi ici » poursuit-il. Une dizaine d’hommes a ensuite rejoint l’échauffourée. « Mes agresseurs ont fouillé mon sac et pris une photo de ma carte Stas et m’ont dit que désormais, ils avaient mon nom. J’ai eu de la chance. J’aurais pu être roué de coups au sol. Ils auraient pu avoir une arme. Ce n’était peut-être pas très malin de ma part d’exhiber les couleurs d’un groupe ultra… J’avais déjà porté un maillot des Verts à Lyon et je n’avais pas eu de problème » se souvient-il. Après avoir été examiné par un médecin pour des blessures au visage et à la lèvre, le jeune supporter de l’ASSE a décidé de porter plainte.