Un Bordeaux sans saveur, Montpellier se régale

Dans : Ligue 1.

10e journée de Ligue 1

Matmut Atlantique

Montpellier bat les Girondins de Bordeaux 2-0

Buts pour Montpellier : Mollet (49e), Delort (67e)

Une semaine après la gifle reçue à Monaco (4-0), Bordeaux a concédé sa première défaite à domicile contre Montpellier (0-2) ce samedi lors de la 10e journée de Ligue 1. La première période était pourtant équilibrée entre les deux équipes qui se procuraient chacune ses occasions. Le Montpelliérain et ancien Bordelais Laborde obligeait Costil à sortir un ballon difficile. Tandis que Ben Arfa frôlait l'exploit personnel.

Mais après la pause, ce sont les Héraultais qui entraient mieux dans la deuxième période, et qui étaient récompensés par l'ouverture du score de Mollet (0-1, 49e). De quoi assommer des Girondins en difficulté dans tous les secteurs, et mis définitivement hors course après le but de Delort (0-2, 67e) en contre. La trêve s'annonce pénible pour Bordeaux, pendant que le MHSC, lui, s'installe dans le bon wagon en haut de tableau.