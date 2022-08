Un an plus tard, Nice-OM a laissé des traces

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1, le match entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille se jouera sans supporters marseillais dimanche. Les fans du club phocéen sont officiellement interdits de déplacement suite aux graves incidents qui avaient provoqué l’interruption de la même confrontation l’année dernière.

La décision était prévisible, la voilà désormais officielle. Selon un arrêté préfectoral et ministériel, les supporters de l’Olympique de Marseille sont interdits de déplacement pour le match de la 4e journée de Ligue 1 à Nice dimanche (15h). « Le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporters du club de l’Olympique de Marseille ou se comportant comme tel est interdit entre les communes des Bouches-du-Rhône et la commune de Nice, dimanche 28 août de 0h00 à minuit », peut-on lire dans le texte du Ministère, signé par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Le Ministère craint les fans des deux équipes

Un arrêté dans lequel les autorités s’appuient sur la réputation des deux parties. D’un côté, les déplacements des Marseillais sont jugés « très fréquemment sources de troubles à l'ordre public ». Et lors des matchs du Gym à l’Allianz Riviera, « certains supporters de l'OGC Nice adoptent fréquemment un comportement violent », explique le Ministère, dont la décision, cette fois, ne sera sans doute pas contestée. Tout le monde se souvient effectivement des graves incidents de cette même confrontation le 22 août 2021.

🇫🇷 Depuis le début du match, les Marseillais reçoivent des projectiles. C'était celui de trop pour Payet qui renvoie une bouteille au public qui envahit le terrain. Match arrêté ! La sécurité est totalement débordée. pic.twitter.com/zdCrTQcpY3 — RMC Sport (@RMCsport) August 22, 2021

En fin de rencontre, Dimitri Payet avait reçu une bouteille sur la pelouse. Ce geste avait provoqué la colère du meneur de jeu qui avait renvoyé l’objet dans les tribunes. Il n’en fallait pas plus pour inciter des supporters niçois à descendre sur le terrain afin d’en découdre. Finalement, après de longues discussions et pressions en coulisse, les Marseillais avaient refusé de reprendre le jeu et le match avait été reporté. De son côté, Nice avait écopé de deux points de pénalité, dont un avec sursis. Un mauvais souvenir pour toutes les parties concernées.